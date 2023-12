Algeria-Italia: oggi a Orano l’inaugurazione ufficiale della fabbrica Fiat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tutto pronto oggi a Orano, la seconda città dell’Algeria, per la cerimonia d’inaugurazione della fabbrica della Fiat. A tagliare il nastro sarà l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Taveres, alla presenza di esponenti dei governi di Algeria e Italia, quest'ultima presente con il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini. Per il governo Meloni si tratta di un'opportunità per creare un ponte tra Italia e Africa nel settore automobilistico, nel solco del Piano Mattei volto a promuovere sviluppo comune con gli Stati africani. In Algeria, peraltro, il fondatore dell'Eni, Enrico Mattei, è largamente riconosciuto un altissimo ruolo di sostegno, amicizia e vicinanza durante gli anni della guerra di liberazione nazionale (1954-1962). Infatti, Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il Governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petroliera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese. (segue) (Ala)