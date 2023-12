Algeria-Italia: oggi a Orano l’inaugurazione ufficiale della fabbrica Fiat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma degli accordi di Eni sul gas, l’Italia dunque porta a casa un altro risultato importante in Algeria, il Paese più vasto del continente africano, con la produzione di 90 mila veicoli. Nello specifico, durante la sua fase iniziale di produzione, l'impianto di assemblaggio avrà una capacità di 30 mila vetture all'anno, con prospettive di aumento a 60 mila e solo successivamente a 90 mila veicoli. La produzione della prima Fiat 500, caratteristico marchio del “Made in Italy”, è prevista entro la fine dell’anno. Non solo. Parallelamente, riferisce il quotidiano algerino, “Echorouk”, si sta lavorando alla creazione di un indotto industriale a sostegno della fabbrica, subappaltando la fabbricazione della componentistica delle nuove vetture (cavi elettrici, sedili e quant’altro) ad aziende locali in partnership con produttori italiani. L'impianto prevede l'assemblaggio dei veicoli con contenuto locale iniziale del 10 per cento, con intesa di passare al 30-40 per cento in tre anni. (segue) (Ala)