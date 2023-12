Algeria-Italia: oggi a Orano l’inaugurazione ufficiale della fabbrica Fiat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2026, lo stabilimento creerà quasi 2.000 nuovi posti di lavoro in loco, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all’anno e realizzerà quattro modelli Fiat. L'avvio della produzione nello stabilimento Fiat segnerà l'inizio della commercializzazione di vetture a prezzi più accessibili rispetto ai modelli importati della stessa marca, come dichiarato più volte dal ministero dell'Industria algerino. Questo si tradurrà in un ulteriore abbassamento dei prezzi delle auto sul mercato nazionale: una sorta di rivoluzione per il mercato delle auto in Algeria. La fabbrica Fiat contribuirà al mercato con decine di migliaia di nuovi veicoli, compresi nuovi modelli ancora in fase di design. Gli osservatori ritengono che questo fattore avrà un impatto significativo sulla riduzione dei prezzi dei veicoli nel Paese nordafricano, soprattutto quelli usati, che per anni hanno raggiunto livelli considerati irragionevolmente alti. Una curiosità: il terreno di 130 ettari destinato alla fabbrica situata a 40 chilometri da Orano era inizialmente destinato a produrre auto del marchio Peugeot, anch’essa parte del gruppo Stellantis dal 2021. (segue) (Ala)