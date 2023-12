Algeria-Italia: oggi a Orano l’inaugurazione ufficiale della fabbrica Fiat (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stellantis è fortemente attiva in Algeria e metterà a disposizione il suo vasto know-how globale e regionale in termini di produzione e prestazioni commerciali. Stiamo mettendo questa esperienza al servizio del progetto Fiat in Algeria per garantire una produzione all’avanguardia, servizi commerciali di alto livello e la migliore customer experience sul mercato”, aveva commentato Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, lo scorso mese di marzo, alla vigilia del lancio sul mercato algerino sei modelli Fiat: Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo e Fiat Ducato. Un primo rapporto pubblicato dal gruppo Stellantis indica che nelle prime due settimane di commercializzazione sono stati registrati 15.000 ordini e 100.000 visitatori attraverso i vari punti di contatto Fiat in Algeria. “La 500 Hybrid sarà la prima Fiat a essere costruita in Algeria, seguita rapidamente dal Doblò e, tra qualche anno, anche da un nuovissimo modello (al momento ancora tra le mani dei nostri designer)”, aveva aggiunto Olivier Francois, Ceo del marchio Fiat. (Ala)