Egitto: migliaia di elettori davanti ai seggi nel primo giorno di elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di elettori si sono radunati davanti ai seggi elettorali, nel primo giorno delle elezioni presidenziali in Egitto, in un modo che “ha superato le aspettative” dell’Autorità nazionale per le elezioni (Nea). Lo ha dichiarato ieri il giudice Ahmed al Bandari, direttore del ramo esecutivo della Nea, in una conferenza stampa dopo la chiusura delle urne, senza rivelare la percentuale di partecipazione al voto. "Cinque milioni di elettori sono entrati nel sito della Commissione elettorale nazionale per informarsi sui propri comitati elettorali", ha detto Al Bandari, aggiungendo che un numero così alto non si registrava "dalle elezioni del 2014, anno in cui abbiamo monitorato l'accesso di 1,4 milioni di persone”. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, nel corso della giornata di ieri, la Commissione elettorale nazionale ha ricevuto una serie di lamentele relative alla lentezza del processo di voto in alcuni comitati a causa della "grande affluenza". (segue) (Cae)