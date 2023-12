Egitto: migliaia di elettori davanti ai seggi nel primo giorno di elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di maggioranza Mustaqbal al Watan (Il futuro della nazione), che sostiene la candidatura dell'attuale capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, sta mobilitando i cittadini di diversi governatorati della Repubblica affinché si rechino ai seggi elettorali. Secondo quanto è possibile vedere in alcuni filmati diffusi sui canali social, il partito di maggioranza ha utilizzato degli autobus per trasportare gratuitamente le persone alle urne. Da parte sua, Moataz el Shenawy, portavoce ufficiale della campagna elettorale di Farid Zahran, presidente del partito socialdemocratico, ha invitato tutti i cittadini a votare, spiegando di aver monitorato alcune irregolarità e violazioni nel processo di voto, in un modo che "influenza la volontà dell'elettore". “Abbiamo presentato gli appositi rapporti alla Nea con tutte le nostre osservazioni”, ha affermato El Shenawy in un comunicato stampa. Nel corso della prima giornata di elezioni, la Nea ha anche annunciato la morte di due cittadini, senza fornire ulteriori informazioni a riguardo. (segue) (Cae)