Egitto: migliaia di elettori davanti ai seggi nel primo giorno di elezioni presidenziali (3)

- Circa 65 milioni di egiziani hanno il diritto di esprimere la propria preferenza fino a domani, 12 dicembre. In corsa ci sono quattro candidati: Al Sisi, attuale presidente della Repubblica; Abdel Sanad Yamama, leader del partito Al Wafd, la formazione politica libera più antica del Paese; Farid Zahran, presidente del partito socialdemocratico; Hazem Omar, capo del partito popolare repubblicano. In anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato presidenziale, nei mesi scorsi Al Sisi ha annunciato il voto anticipato che con ogni probabilità vedrà la sua riconferma e un periodo di austerità economica per l’Egitto e i suoi oltre 105 milioni di abitanti. I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali saranno annunciati il ​​18 dicembre, mentre, in caso di ballottaggio, si tornerebbe a votare entro il 16 gennaio 2024. Gli egiziani all’estero hanno già votato dall’1 al 3 dicembre scorsi, presso le 121 sedi di ambasciate e consolati d’Egitto. (Cae)