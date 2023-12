Germania: fonti Spd, fine governo senza soluzione a crisi bilancio prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà “la fine del governo” formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) se, “entro Natale”, le tre forze politiche non troveranno una soluzione alla crisi di bilancio in cui versa la Germania. L’obiettivo è far approvare la finanziaria per il 2024 a gennaio del prossimo anno. È quanto affermato da fonti nella Spd, secondo quanto riferisce il quotidiano “Bild”. Intanto, il partito del cancelliere Olaf Scholz e la Fdp, il cui presidente è il ministro delle Finanze Christian Lindner, continuano a essere divisi sulla manovra 2024. I socialdemocratici escludono tagli alla spesa per le politiche sociali, richiesti invece dalla Fdp. Inoltre, la Spd vuole sottrarre gli aiuti all’Ucraina al “freno all’indebitamento”, il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. I liberaldemocratici respingono questa possibilità. (Geb)