Germania: la Cdu modifica la politica per l’Islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratico (Cdu) modifica la propria politica per l’Islam, che a oggi vede la religione e la cultura musulmana “parte della Germania”. Nella proposta per il nuovo programma del principale partito di opposizione al Bundestag si afferma, invece: “I musulmani che condividono i nostri valori sono parte della Germania”. Nel testo, visionato dal quotidiano “Bild”, si evidenzia poi che “la sharia non è parte della Germania”. La proposta di programma dei popolari verta presentata oggi a Berlino dal segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann. (Geb)