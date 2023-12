Germania: ministro Economia Habeck vuole fondo speciale per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, intende istituire un fondo speciale per il futuro della Germania, nel mezzo della crisi di bilancio ancora irrisolta in cui versa il Paese. È quanto riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, secondo cui l'esponente dei Verdi intenderebbe sottrarre questo strumento al “freno all'indebitamento”, il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. Secondo Habeck, il fondo speciale per il futuro dovrebbe finanziare investimenti nelle infrastrutture come ferrovie e ponti, nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo. Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco non ha commentato le indiscrezioni diffuse dalla “Rheinische Post”.(Geb)