Business news: conti esteri Brasile, a ottobre registrato il deficit più basso dal 2006

- In Brasile i conti con l'estero hanno registrato, a ottobre, il deficit più basso dal 2006. Con 230 milioni di dollari, si tratta del minor saldo negativo registrato in 17 anni, con un calo del 96 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono stati pubblicati in un rapporto della Banca centrale brasiliana (Bc) secondo cui, rispetto a ottobre 2022, la bilancia commerciale ha registrato un minor passivo di 5,4 miliardi di dollari: le esportazioni hanno avuto un incremento di 2,1 miliardi di dollari mentre le importazioni sono diminuite del 3,3 miliardi di dollari. (Brb)