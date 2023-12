Business news: Lula, Brasile non farà mai parte dell'Opec, solo dell'Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato che il Paese non farà mai parte dell'Organizzazione dei paesi produttori del petrolio (Opec), ma solo della sua versione "allargata", il cosiddetto "Opec+". "Il Brasile non sarà mai un membro effettivo dell'Opec perché non è quello che vogliamo", ha detto ieri Lula prima di lasciare Dubai, sede della conferenza Cop28. Al tempo stesso, Lula ha dichiarato che difendere l'ambiente ed essere osservatore dell'Opec+ non è una contraddizione. "La nostra partecipazione all'Opec+ è per discutere con l'Opec la necessità dei paesi che hanno petrolio e sono più ricchi di iniziare a investire un po' dei loro soldi per aiutare i paesi poveri del continente africano, dell'America latina e dell'Asia." Il presidente ha aggiunto che "parte delle risorse provenienti dal petrolio devono essere investimenti per annullare il petrolio e creare delle alternative". La settimana scorsa, il ministro delle Miniere, Alexandre Silveira, aveva detto che il Paese avrebbe accettato l'ingresso nell'Opec+ a partire da gennaio 2024. "Questo è un momento storico per il Brasile e per l'industria energetica, si apre un nuovo capitolo per il dialogo e la cooperazione internazionale nel settore dell'energia", aveva detto. (Brb)