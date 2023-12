Business news: Brasile, Embraer fornirà aereo da trasporto alla Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda brasiliana di servizi aeronautici Embraer fornirà l'aereo da trasporto C-390 Millenium alla Corea del Sud, primo Paese asiatico a optare per il modello. L'Embraer ha informato di aver vinto una gara per fornire una quantità non annunciata di aerei militari oltre a servizi di supporto, formazione, attrezzatura e pezzi di ricambio. Il presidente dell'Embraer difesa & sicurezza, Bosco da Costa Junior, ha affermato che "questa è una nuova era per i rapporti tra Brasile e Corea del Sud. Siamo impegnati ad aumentare le capacità delle industrie aerospaziale e di difesa locali insieme ai nostri alleati coreani". (Brb)