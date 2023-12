Giappone: Kishida valuta sostituzione ministri appartenenti alla fazione dell’ex premier Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, sta valutando la sostituzione di tutti i ministri della fazione del Partito liberaldemocratico (Pld) Seiwa Seisaku Kenkyuukai (“Consiglio di ricerca politica Seiwa”), precedentemente guidata dall'ex primo ministro Shinzo Abe, a causa di una serie di scandali legati alla raccolta di fondi politici. Lo riferiscono fonti anonime citate dai media giapponesi. Stando alle indiscrezioni, Kishida avrebbe già deciso di licenziare il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo, Hirokazu Matsuno, per presunte omissioni nella segnalazione di milioni di yen ricevuti come parte degli sforzi di raccolta fondi per la fazione del partito, la più influente all’interno del Pld. Il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria Yasutoshi Nishimura è accusato di omissioni analoghe. Oltre ai ministri, Kishida si appresterebbe a licenziare anche tutti i viceministri senior e i viceministri parlamentari della fazione di Abe, hanno aggiunto le fonti. (segue) (Git)