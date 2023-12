Giappone-Italia: Urso in missione a Tokyo, focus su investimenti, microelettronica e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, si trova da oggi in Giappone per una missione che si protrarrà sino al 13 dicembre. A Tokyo il ministro terrà una serie di incontri istituzionali con ministri del governo giapponese e alcuni rappresentanti delle principali multinazionali di quel Paese. Urso parteciperà inoltre a un seminario sugli investimenti, in programma oggi all’ambasciata italiana a Tokyo, e ad un workshop sulle frontiere tecnologiche e sui semiconduttori, organizzati in collaborazione dai governi italiano e giapponese sulla base del partenariato strategico sottoscritto dai due premier. Obiettivo della missione è consolidare un dialogo strategico in materia economica e industriale per rafforzare il coordinamento tra i Paesi, anche in funzione della presidenza italiana del G7 nel 2024, che prenderà il testimone proprio dal Giappone, presidente nel 2023. (segue) (Git)