Mar Cinese Meridionale: Usa denunciano “condotta pericolosa” della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sollecitato la Cina a porre fine alla sua condotta “pericolosa e destabilizzante” nel Mar Cinese Meridionale ieri, dopo l’ennesimo incidente che ha visto protagoniste imbarcazioni cinesi e filippine nelle acque attorno all’atollo conteso delle Spratly. Cina e Filippine si sono scambiate vicendevolmente accuse per l’incidente verificatosi ieri mattina, culminato nella collisione tra un pattugliatore della Guardia costiera cinese e una imbarcazione che trasportava rifornimenti verso l’avamposto militare delle Filippine nella secca di Second Thomas. Il giorno prima, un incidente simile si era verificato presso un altro atollo conteso, quello delle Scarborough. In entrambe le occasioni, le imbarcazioni cinesi “hanno fatto ricorso a cannoni ad acqua e manovre sconsiderate, inclusa una collisione, causando danni a imbarcazioni delle Filippine impegnate in missioni ufficiali di rifornimento e minacciando la sicurezza degli equipaggi filippini”, ha dichiarato tramite una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller. “Queste azioni – prosegue la nota – riflettono non solo uno sconsiderato disinteresse per la sicurezza e la vita dei filippini, ma anche nei confronti del diritto internazionale”. (segue) (Was)