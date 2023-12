Giappone: il governo potrebbe rinviare le misure fiscali per la Difesa sino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone e il Partito liberaldemocratico (Pld), principale forza politica al governo in quel Paese, concorderanno di non precisare alcuna data per l'introduzione di misure fiscali tese a finanziare il massiccio aumento dei fondi per la Difesa decretato già a partire dal prossimo anno. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui le misure di aumento della pressione fiscale necessarie a finanziare lo storico aumento del bilancio della Difesa potrebbero essere ulteriormente posticipate, dal 2025 al 2026. Un rinvio delle misure tese a garantire coperture finanziarie stabili al bilancio della Difesa, che ammonterà a circa 295 miliardi di dollari in cinque anni, comporterebbe preoccupazioni sia sul fronte del debito pubblico, sia in merito alla fattibilità degli ambiziosi piani di rafforzamento delle capacità di deterrenza del Paese. Secondo il quotidiano “Nikkei”, il primo ministro Fumio Kishida ha discusso la questione ieri con Yoichi Miyazawa, presidente della Commissione di ricerca sul sistema fiscale del Partito liberaldemocratico che sta lavorando al progetto di riforma fiscale necessario a finanziarie i piani per la Difesa. Il forte calo dei consensi subito dal governo giapponese negli ultimi mesi, e il recente scandalo relativo a presunte irregolarità nella rendicontazione fiscale delle donazioni politiche da parte del Pld, potrebbero aver contribuito alla decisione di rinviare le misure di aumento della pressione fiscale.(Git)