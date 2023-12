Cina-Afghanistan: Talebani, Pechino ha accettato ufficialmente il nostro ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha accolto ufficialmente l’ambasciatore del governo talebano dell’Afghanistan a Pechino. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il portavoce del governo talebano, Zabiullah Mujahid. “La Cina ha approvato la nomina di Bilal Karimi come ambasciatore dell’Emirato islamico in Cina. La Cina è il solo Paese ad aver approvato un ambasciatore dell’Emirato islamico”, ha dichiarato il portavoce, che ha definito Pechino un attore “importante e forte” nella regione dell’Asia Centrale. La Cina “ha compiuto il passo di interagire ufficialmente con noi”, ha affermato il portavoce talebano, che per quanto riguarda invece gli Stati Uniti ha affermato: “L’Emirato islamico ha fatto del suo meglio, ma gli Stati Uniti d’America non vogliono una buona relazione. Continuano a congelare i beni dei talebani, non ci riconoscono e proibiscono i viaggi dei nostri funzionari”. (segue) (Git)