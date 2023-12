Cina-Afghanistan: Talebani, Pechino ha accettato ufficialmente il nostro ambasciatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa tenuta la scorsa settimana, il portavoce del ministero degli Esteri cinesi Wang Wenbin ha dichiarato che “la Cina crede che l’Afghanistan non debba essere escluso dalla comunità internazionale”. Il riconoscimento del governo dei talebani in Afghanistan "avverrà in modo naturale, una volta che le preoccupazioni delle varie parti in causa saranno affrontate in modo efficace", ha aggiunto il portavoce. La Cina ritiene che l'Afghanistan "non debba essere escluso dalla comunità internazionale", ma si aspetta che Kabul combatta con fermezza tutte le forme di terrorismo e crei un'architettura politica "aperta e inclusiva", ha chiarito Wang, motivando così il via libera di Pechino all'insediamento del nuovo rappresentante diplomatico dei talebani. Bilal Karimi è arrivato in Cina alla fine di novembre, dopo che negli ultimi due anni Kabul ha mantenuto una presenza diplomatica nel Paese grazie all'incaricato d'affari Sayed Mohiuddin, che non ha mai presentato le sue credenziali di ambasciatore. La Cina, da parte sua, è diventata il primo Paese a nominare un nuovo ambasciatore in Afghanistan, Zhao Sheng, lo scorso settembre. (Git)