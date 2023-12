Ucraina: attacco missilistico russo contro Kiev nella notte, abbattuti 8 bersagli nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno tentato di attaccare Kiev, la capitale ucraina: le forze di difesa aerea hanno abbattuto otto bersagli. Lo riferisce l'Aeronautica ucraina su Telegram. "Secondo le informazioni preliminari, intorno alle 4 del mattino (le 3 in Italia), gli invasori russi hanno lanciato un attacco missilistico contro la regione di Kiev. In totale, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto otto bersagli che volavano in direzione della capitale", si legge in un comunicato l'Aeronautica. La notte dell'11 dicembre a Kiev sono risuonate delle esplosioni, dopo le quali è stata annunciata un'allerta aereo. I residenti della capitale hanno sentito almeno dieci esplosioni che, secondo quanto riferito dall'amministrazione cittadina, sono state causate dall'intervento dei sistemi di difesa aerea. Nel quartiere Darnytsky, le finestre di un edificio residenziale si sono rotte, causando il ferimento di un bambino e due adulti a causa dei frammenti di vetro. A seguito dell'attacco, un frammento di un missile ha danneggiato anche una casa in fase di costruzione: l'incendio divampato all'interno dello stabile, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza cittadini, è stato prontamente spento. (Kiu)