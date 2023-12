Economia: Fitch rivede al rialzo previsione di crescita del Pil globale al 2,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating internazionale Fitch Ratings ha rivisto al rialzo la sua previsione di crescita del prodotto interno lordo (Pil) globale per quest’anno, dal 2,5 al 2,9 per cento. La nuova previsione è contenuta nel rapporto Global Economic Outlook (Geo) dell’agenzia, che prevede invece un significativo rallentamento dell’economia globale il prossimo anno, con una crescita stimata dall’agenzia al 2,1 per cento. Il rapporto afferma che gli effetti della stretta monetaria si faranno sentire nel prossimo periodo, e che i problemi del settore immobiliare in Cina e la stagnazione dell'eurozona potrebbero avere ripercussioni sulla crescita globale nel 2024.(Was)