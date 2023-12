Corea del Sud: Yoon intraprende visita di Stato nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha intrapreso oggi una visita di Stato nei Paesi Bassi che si protrarrà sino al 14 dicembre. Durante un incontro sulle strategie per la promozione delle esportazioni nel settore della difesa che si è tenuto la scorsa settimana, il presidente coreano, ha dichiarato che la visita rafforzerà la cooperazione bilaterale nel campo dei semiconduttori, e contribuirà a sviluppare l’industria della difesa e le esportazioni coreane. “Per consentire alla nostra industria della difesa di compiere un ulteriore balzo, è necessario assicurarci una catena di fornitura stabile per i semiconduttori e altri materiali, componenti ed equipaggiamenti”, ha dichiarato Yoon durante l’incontro, che si è tenuto presso la sede della compagnia aerospaziale Hanwha Aerospace a Seongnam, poco a sud di Seul. Yoon ha aggiunto di volersi concentrare “sul rafforzamento dell’alleanza nei semiconduttori tra i due Paesi”. Lo scorso anno la Corea del Sud è stata uno tra i maggiori esportatori di sistemi d’arma al mondo, con accordi di fornitura per un importo complessivo pari a 17,3 miliardi di dollari. (Git)