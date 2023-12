Ucraina: Aeronautica, abbattuti 18 droni Shahed e otto missili russi nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto tutti gli obiettivi nemici che le Forze russe hanno utilizzato per attaccare il territorio dell'Ucraina nel corso della notte. Lo ha riferito l'Aeronautica ucraina, secondo cui le forze russe hanno attaccato l'Ucraina "con droni di tipo Shahed dalla Crimea", ha riferito l'aeronautica militare in un comunicato. In totale sono stati lanciati contro il territorio ucraino 18 droni d'attacco di tipo Shahed-136 e 131. Tutti i droni nemici sono stati distrutti dalla difesa aerea nell'area del Comando militare meridionale, in particolare nella regione di Mykolaiv. Inoltre, intorno alle 4 del mattino (le 3 in Italia), le forze russe hanno colpito la regione di Kiev con otto missili balistici. "L'attacco è stato lanciato da nord, dalla regione russa di Brjansk", ha comunicato l'Aeronautica, secondo cui tutti gli otto obiettivi sono stati distrutti. (Kiu)