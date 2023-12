Corea del Sud: cacciabombardiere statunitense F-16 precipita in mare, salvo il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciabombardiere F-16 della Forza aerea degli Stati Uniti è precipitato nelle acque del Mar Giallo al largo delle coste della Corea del Sud. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, secondo cui il velivolo era decollato attorno alle 9 – ora locale – da una base aerea a Gunsan, circa 180 chilometri a sud di Seul. Il pilota dell’aeroplano è riuscito a eiettarsi ed è stato tratto in salvo. La Forza Usa in Corea non ha ancora commentato ufficialmente l’incidente, che si è verificato 10 giorni dopo lo schianto di un convertiplano Cv-22 Osprey della Forza aerea statunitense nel sud del Giappone, costato la vita a otto militari.(Git)