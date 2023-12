Usa: inviata speciale per la giustizia razziale Cormier Smith in visita allo Sri Lanka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Equità e la Giustizia razziale, Desirée Cormier Smith, si recherà in Sri Lanka dall'11 al 15 dicembre, fermandosi a Colombo, Nuwara Eliya e Kandy. Questo sarà il primo viaggio della funzionaria nell’Asia meridionale in questo ruolo. Nel corso della settimana, la rappresentante incontrerà i Tamil di Malaiyaha, gruppi della società civile e funzionari governativi per ribadire il sostegno del governo degli Stati Uniti alla promozione dei diritti umani dei membri delle comunità etniche marginalizzate in Sri Lanka. Cormier Smith parteciperà al lancio del programma di borse di studio English Access dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Nuwara Eliya, un programma globale finanziato dal dipartimento di Stato che fornisce una base di competenze linguistiche in inglese a studenti brillanti economicamente svantaggiati. Presenterà inoltre premi a 25 studenti che hanno completato con successo un programma formativo di tre mesi dedicato alla creazione di contenuti. Questa iniziativa mira a dotare i giovani della comunità dei Tamil di Malaiyaha di nuove competenze professionali per migliorare le loro opportunità economiche.(Was)