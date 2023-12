Ucraina: Zelensky sente von der Leyen, contiamo su sblocco negoziati Ue e pacchetto 50 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito telefonicamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per coordinare le posizioni prima della riunione del Consiglio europeo prevista giovedì e venerdì. "Grazie per l'elevata valutazione del nostro lavoro sull'attuazione di tutte le raccomandazioni della Commissione europea. Contiamo su una decisione positiva sullo stanziamento di 50 miliardi di euro e sull'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea", ha affermato Zelensky sui suoi profili social, commentando i temi discussi durante la conversazione telefonica. "L’Europa deve difendere con risolutezza i suoi valori e la sua unità. So che in questo possiamo contare sul sostegno della presidente", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)