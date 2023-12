© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene all'evento "Amami e basta. Sapienza e A.S. Roma contro la violenza sulle donne". Sapienza Università di Roma, Aula Magna, Palazzo del Rettorato - piazzale Aldo Moro 5. (ore 10)- L'assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione, Claudia Pratelli, incontra le scuole vincitrici del bando 'Roma Scuola Aperta 2023-2024', scuole aperte i pomeriggi, la sera e nei weekend. Durante l'incontro sono previsti i contributi del dottor Cantisani, referente della Rete nazionale delle scuole aperte e partecipate, e dell'Università Roma 3, per il progetto di valutazione di impatto di Roma Scuola Aperta, intrapreso con l'Assessorato. Campidoglio, Sala della Protomoteca. (ore 9:30) (segue) (Rer)