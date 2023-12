Business news: Argentina, Milei nomina futuro presidente della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, ha nominato Santiago Bausili come futuro presidente della Banca centrale (Bcra). È quanto fa sapere l'ufficio del presidente, al termine di una nota che dà conto di una riunione di alcuni dei membri del governo che si insedierà il 10 dicembre. Bausili, 49 anni, è stato sottosegretario alle Finanze durante il governo dell'ex presidente, Mauricio Macri, alle dirette dipendenze dell'allora ministro, Luis Caputo. Una collaborazione che si ripeterà, con ruolo diversi, e che sarà cruciale per gestire l'ambizioso capitolo delle riforme economiche messo in agenda da Milei, dal taglio del deficit la riduzione del debito all'ingresso del dollaro statunitense, alla chiusura della Bcra. Caputo, che è stato anche presidente del Bcra durante il governo Macri, sarà infatti il nuovo ministro dell'Economia. (Abu)