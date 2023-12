Business news: Sace, export italiano in Brasile cresciuto del 6,1 per cento nei primi 9 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni italiane in Brasile sono ulteriormente cresciute del 6,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 e, ai ritmi attuali, dovrebbero chiudere il 2023 intorno a 5,3 miliardi di euro. È quanto emerge da Focus “Il Brasile torna sulla scena. Dal nuovo corso verdeoro opportunità inedite per le imprese italiane”, pubblicato da Sace. Per il 2024 Sace prevede un ulteriore aumento delle nostre esportazioni del 4,5 per cento, seguito da un +3,6 per cento in media annua nel 2025-2026. Un ruolo importante nella crescita delle esportazioni tricolore sarà giocato dai beni di investimento. Le vendite di apparecchi elettrici aumenteranno del 4,5 per cento nel 2024 e del 6 per cento in media nel 2025 e 2026 grazie alla progressiva implementazione del Programma di accelerazione della crescita (Pac) da 320 miliardi di dollari e alla conseguente maggiore domanda di prodotti necessari ad accelerare la transizione energetica brasiliana e rendere la matrice energetica più stabile. In ogni caso, gli incrementi attesi in valore assoluto sono ancor più alti per la meccanica strumentale (+4,8 per cento nel 2024, +4,5 per cento in media nel 2025 e 2026), che deve ancora chiudere il gap rispetto al 2013 e tornare a superare 2 miliardi di euro di vendite. Le condizioni macroeconomiche ancora favorevoli del Paese, che potrà giovarsi di politiche monetarie e fiscali moderatamente espansive, supporteranno la domanda e sarà importante per i nostri beni raggiungere nicchie finora poco esplorate, prosegue il rapporto. (Res)