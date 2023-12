Usa-Ucraina: Zelensky a Washington per colloqui con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato l’omologo dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Washington per condurre colloqui bilaterali, mentre la Casa Bianca e il Partito democratico faticano a compiere progressi verso l’approvazione di un nuovo pacchetto di spesa multimiliardario che include stanziamenti per circa 60 miliardi di dollari in favore del Paese dell’Europa orientale aggredito dalla Russia. “Mentre la Russia intensifica gli attacchi con missili e droni contro l’Ucraina, i due leader discuteranno le esigenze più urgenti dell’Ucraina e l’importanza vitale che il sostegno degli Stati Uniti prosegua in questo momento critico”, ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, precisando che i due capi di Stato si incontreranno domani alla Casa Bianca. L’ufficio del presidente ucraino ha confermato che Zelensky giungerò a Washington oggi, e che gli argomenti di discussione con l’omologo Biden includeranno la cooperazione tra i due Paesi nell’ambito della difesa, “in particolare su progetti specifici per la produzione di armamenti e sistemi di difesa aerea” dal prossimo anno.(Was)