Ucraina: senatore repubblicano Usa Vance, cessioni territoriali inevitabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono accettare che la fine del conflitto in Ucraina non potrà prescindere dalla “cessione di alcuni territori” alla Russia. Lo ha dichiarato ieri il senatore JD Vance dell’Ohio, esponente del Partito repubblicano statunitense, mentre a Washington si protrae lo stallo politico che ha impedito sinora l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti multimiliardari in favore di Kiev. Intervistato dall’emittente televisiva “Cnn”, Vance si è detto contrario all’invio di ulteriori aiuti all’Ucraina, nella convinzione che il Paese non potrà mai avere la meglio militarmente sulla Russia. “Ciò che è nel migliore interesse degli Stati Uniti è accettare il fatto che l’Ucraina dovrà cedere dei territori alla Russia, e che è necessario porre fine a questa guerra”, ha dichiarato il senatore repubblicano. “Quando penso alla grande tragedia umana che abbiamo di fronte, alle centinaia di migliaia di est europei innocenti uccisi in questo conflitto, ciò che è nel nostro interesse e nel loro è di porre fine alle uccisioni”, ha affermato Vance. All’inizio di questo mese il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito che se il nuovo pacchetto di aiuti non verrà approvato, gli Usa esauriranno i fondi a disposizione per il sostegno all’Ucraina entro la fine dell’anno.(Was)