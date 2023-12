Reddito cittadinanza: Croatti (M5s), meloniani danno i numeri per nascondere loro incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, dà letteralmente i numeri sul reddito di cittadinanza, dichiarando che le assunzioni di beneficiari del sussidio sono costate 22 milioni di euro cadauna. Questa dichiarazione è completamente falsa. Innanzitutto, le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza non sono state solo 1.500, come ha affermato Speranzon: queste sono solo le assunzioni 'agevolate', ossia quelle avvenute tramite gli sgravi previsti dalla legge del 2019. In secondo luogo, la platea dei percettori del sussidio è rappresentata per i due terzi da persone non occupabili, come minori, disabili e anziani. Dividere la spesa totale per il reddito di cittadinanza per 1.500, quindi, è come mettere insieme le pere con le mele". Lo afferma, in una nota, il senatore del Movimento cinque stelle, Marco Croatti. "Infine - prosegue il parlamentare del M5s -, ricordo a Speranzon che in base al piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, varato dal governo Conte I nel 2019, le Regioni guidate dal centrodestra avrebbero dovuto assumere 6.116 unità di personale entro il 2021 per supportare non solo i percettori del Reddito, ma anche disoccupati e cassintegrati. Al 30 settembre scorso, secondo i dati del ministero del Lavoro, le assunzioni erano appena 2.861. Di fronte a questi numeri, si evince la totale incapacità di Fratelli d'Italia di risolvere i problemi del Paese. Il centrodestra ha solo sparato a salve sulle politiche attive del lavoro, lasciando a bocca asciutta i cittadini in difficoltà. Piuttosto, si scusino per le proprie dichiarazioni totalmente false".(Com)