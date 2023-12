Medio Oriente: Netanyahu, resa di decine di membri di Hamas è segno di "inizio della fine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato oggi che la resa di decine di membri del movimento palestinese Hamas è un segno dell'"inizio della fine" del gruppo islamista. In una dichiarazione video, Netanyahu ha affermato: "Negli ultimi giorni, decine di terroristi di Hamas si sono arresi alle nostre forze. Hanno deposto le armi e si sono consegnati ai nostri coraggiosi combattenti", aggiungendo: "Ci vorrà ancora tempo, la guerra è ancora in pieno svolgimento, ma questo è l'inizio della fine di Hamas". Infine, rivolgendosi ai membri del gruppo islamista, il premier ha detto: "È finita. Non morite per Yahya Sinwar (leader di Hamas, ndr). Arrendetevi, ora". (Res)