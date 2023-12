© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Confronto dal titolo "Rifiuti e trasporti, bene comune", promosso dalla Fit-Cisl del Lazio, in occasione della riunione del Consiglio generale. Dopo i saluti del sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso, e l'introduzione del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, interverranno Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente e al ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale; Daniele Pace, presidente di Ama e Alberto Zorzan, direttore generale di Atac. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. Castello ducale Orsini a Fiano Romano, in viale Giordano Bruno, 1. (ore 9.30)- Evento organizzato dall'Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett per celebrare il centenario della nascita della più grande soprano di tutti i tempi: Maria Callas e affrontare al contempo la piaga sociale del bodyshaming, di cui anche la grande artista fu vittima. L'incontro, presieduto dal consigliere Fabrizio Santori, sarà aperto dai saluti istituzionali portati dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 17) (Rer)