Argentina: lunedì alle 8 (le 12 in Italia) la prima conferenza stampa del nuovo governo

- Si terrà lunedì mattina alle 8, le 12 in Italia, la prima conferenza stampa del nuovo governo argentino. L'appuntamento, spiegano dalla presidenza, sarà coordinato dal portavoce, Manuel Adorni. Quanto alle prime attese misure economiche, l'ipotesi che prende corpo nelle ultime ore, è che per conoscerle bisognerà attendere martedì o mercoledì. Dopo la conferenza stampa, è prevista la prima riunione del governo di Javier Milei. Un esecutivo snello, in omaggio alle politiche di taglio della spesa volute dal capo dello Stato: nove ministri, più il capo gabinetto. La stessa scelta di austerità, fanno sapere dalla presidenza, che ha motivato la scelta di non trasmettere la cerimonia di giuramento, un "evento privato" che si tiene solo "perché i ministri possano mettersi al lavoro": il presidente "ha detto che la situazione dell'Argentina è critica" e "non c'è nulla da festeggiare". (Abu)