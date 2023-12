Business news: Brasile-Francia, firmata collaborazione per intensificare la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha firmato un accordo di collaborazione con la Francia per intensificare la transizione energetica attraverso lo sviluppo di progetti nei settori della scienze della terra. L'accordo di cooperazione è stato firmato dal Servizio geologico del Brasile (Sgb) e dal Servizio generale nazionale francese (Brgm), parallelamente alla realizzazione dell'Esposizione mondiale del nucleare, tenutasi tra il 28 e il 30 di novembre a Parigi. I due Paesi lavoreranno insieme nelle aree più importanti per la transizione energetica, che riguardano minerali come litio, cobalto e uranio, oltre allo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica nelle falde acquifere saline profonde. (Brb)