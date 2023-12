Senato: Mazzi, concerto Natale modo migliore per celebrare lirica patrimonio Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per celebrare il riconoscimento Unesco del canto lirico a patrimonio dell’umanità non avremmo potuto realizzare nulla di meglio del concerto di Natale tenutosi oggi al Senato”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che ha aggiunto: “I professori d’orchestra con gli artisti del coro dell’Arena di Verona e i grandi cantanti d’Opera che si sono esibiti hanno dato vita a un concerto di forte impatto emotivo per tutti i presenti e i telespettatori di Rai1. Il tenore Vittorio Grigolo mi ha confessato di aver provato un brivido nel cantare in quell’aula così simbolica e ricca di storia, con davanti i presidenti Sergio Mattarella, Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L’esperienza vissuta oggi ci spinge a progettare, per la prossima estate, un evento d’opera internazionale che rappresenti sempre più la potenza dell’arte lirica italiana”. (Rin)