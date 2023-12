Business news: Argentina, Milei annuncia manovra fiscale da 5 per cento del pil, "quasi interamente pagata dallo Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far uscire il Paese dalla profonda crisi economica, il governo dell'Argentina, che ha ricevuto "la peggiore eredità fiscale della storia", deve mettere mano a un profondo piano di tagli. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel discorso di insediamento celebrato sulla scalinata del Congresso. Al momento, il Paese sconta un "deficit pari al 17 per cento del prodotto interno lordo, il 5 per cento legato al tesoro e il 10 per cento alla Banca centrale", ha detto il presidente. "Occorre quindi fare una manovra fiscale nel settore pubblico per circa 5 punti di pil. Una manovra che questa volta cadrà quasi interamente sullo Stato e non sul settore privato", ha sottolineato Milei. Al tempo stesso "occorre liberarsi dei passivi remunerati della Banca", ha insistito Milei rilanciando la proposta di "mettere fine all'emissione di denaro, e con questo all'unica causa teorica e scientificamente provata dell'inflazione". Ma siccome la politica monetaria produce i suoi effetti con "un ritardo di 18-24 mesi, anche se smettessimo oggi di emettere denaro continueremo a pagare i costi del disastro lasciato dal governo uscente. Aver emesso moneta per i 20 per cento del pil, non è a costo zero". (Abu)