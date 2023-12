Business news: Americhe, la Bolivia è ufficialmente il quinto Paese del Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia è ufficialmente nuovo membro del Mercato comune del sud (Mercosur), l'area di integrazione commerciale che riunisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. Il protocollo di adesione è stato firmato dal presidente del Brasile e presidente di turno del blocco, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del vertice aperto oggi a Rio de Janeiro. L'ingresso della Bolivia è il "punto di partenza del Mercosur del domani", ha detto Lula, ricordando - in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X - che quella del Paese andino è una delle economie che cresce di più al mondo, in modo duraturo e sostenibile". Poco dopo, è stato il presidente della Bolivia, Luis Arce, a celebrare la firma. "Ringraziamo il caro presidente Lula, che ha oggi promulgato il Protocollo di adesione della Bolivia al Mercato comune del sud come membro pieno, una pietra miliare storica nell'integrazione regionale", ha detto Arce. (Brb)