© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa di presentazione della delibera di iniziativa consiliare sul recupero dei mozziconi di sigaretta. Campidoglio, Sala delle Bandiere. (ore 12:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e l'Assessore alla Cultura Miguel Gotor intervengono alla presentazione del progetto di riqualificazione di Villa Aldobrandini. Upter - Università Popolare di Roma, Sala dell'Arazzo - via Quattro Novembre 157. (ore 16:30)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, partecipa all'iniziativa "Partecipazione. Reti sociali, Poli civici, Beni Comuni, Attivazione della Cittadinanza", un incontro con amministratori e realtà sociali per uno scambio di buone pratiche e di partecipazione e cittadinanza attiva. Casa delle Tecnologie Emergenti, Stazione Tiburtina, Galleria commerciale II piano - altezza binario 17. (ore 17) (segue) (Rer)