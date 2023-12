Business news: Paraguay, a novembre inflazione al 3,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, l'Indice dei prezzi al consumo del Paraguay è cresciuto del 3,2 per cento su base annua, mentre è dello 0,3 per cento in meno rispetto all'indice registrato a ottobre. Lo riferisce un comunicato della Banca centrale del Paraguay (Bcp). L'inflazione mensile è dunque "inferiore allo 0,7 per cento registrato nello stesso mese dell'anno precedente", afferma l'organismo. "Con questo risultato, l'inflazione accumulata nell'anno raggiunge il 3,4 per cento, con un risultato dunque inferiore all'8,3 per cento verificato nello stesso periodo del 2022", spiega la nota. (Abu)