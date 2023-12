Business news: Lula su Ue-Mercosur, dispiace non poter annunciare firma di accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha riconosciuto che Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur) non hanno ancora trovato l'intesa per chiudere l'accordo commerciale atteso da oltre venti anni. Lula cercava di concludere i negoziati e firmare l'accordo durante la presidenza brasiliana del blocco sudamericano, finita oggi durante il vertice tenutosi a Rio de Janeiro con la presenza dei presidenti dell'Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia. "Avevo il sogno che durante la mia presidenza e quella del compagno Pedro Sanchez potessimo concludere. Penso che meritassimo. [...] Sanno lo sforzo che abbiamo fatto. In ogni modo, non ha funzionato". Il Paraguay assume oggi la presidenza temporanea del Mercosur per i prossimi 6 mesi. Il presidente brasiliano ha aggiunto, rivolgendosi al presidente del Paraguay, "quando assumerai la presidenza, non mollare! Sii testardo, combatti e comunichi, perché è così". (Brb)