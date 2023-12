Business news: Brasile: da gennaio a ottobre investimenti esteri calati del 40 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e ottobre del 2023, gli investimenti esteri diretti (Idp) in Brasile sono calati del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati, pubblicati in un rapporto della Banca centrale brasiliana (Bc), dimostrano che nel 2023 sono entrati nel Paese 44,9 miliardi di dollari, il valore più basso dal 2020, quando ci sono state riduzioni a causa della pandemia. Nei primi mesi del 2022, durante il governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, il valore era stato di 74,7 miliardi di dollari. Gli analisti di mercato interpellati dalla Bc nel rapporto settimanale "Focus" hanno stimato che l'anno si chiuderà con investimenti esteri diretti pari a 62,8 miliardi. (Brb)