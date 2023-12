Business news: da luglio a settembre pil Brasile è cresciuto del 2 per cento su anno, +0,1 su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo da luglio a settembre il pil del Brasile è cresciuto del 2 per cento su anno e dello 0,1 su trimestre. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge). Il settore dei servizi, si legge sul rapporto, è cresciuto dell'1,8 per cento su anno e dello 0,6 per cento su trimestre, mentre il settore dell'agricoltura e allevamento ha presentato una crescita dell'8,8 per cento su anno e una diminuzione del 3,3 per cento su trimestre. Infine, il settore industriale è salito dell'1 per cento su anno e dello 0,6 per cento su trimestre. (Brb)