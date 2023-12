Armenia: Pashinyan, dissoluzione Nagorno-Karabakh era inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che la dissoluzione del Nagorno-Karabakh era inevitabile e che Erevan stava spendendo tutte le sue risorse per sostenere la repubblica, "un compito impossibile". Nel corso di una riunione di partito, Pashinyan ha affermato che nelle condizioni del processo negoziali ereditato dalle attuali autorità, non solo la resa dei territori, ma anche la dissoluzione delle istituzioni del Nagorno-Karabakh erano inevitabile. "In realtà, questo processo è diventato inevitabile a seguito di cambiamenti sostanziali nel processo di negoziazione nell’agosto 2016”, ha affermato il premier armeno, secondo cui l'attuale leadership di Erevan, salita al potere nel 2018, ha continuato a farsi portatrice della percezione emotiva del problema del Karabakh, e oltre il 90 per cento dei cittadini armeni condivide questa opinione. “L’impossibilità emotiva di avviare una conversazione del genere era che ciò avrebbe significato dire alla Repubblica di Armenia e al suo popolo che per 30 anni abbiamo semplicemente perso tempo, spendendo tempo e risorse su un problema che era insolubile in primo luogo", ha detto Pashinyan. (Rum)