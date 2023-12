Business news: Brasile, Petrobras annuncia ripresa dell'esplorazione petrolifera del margine equatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale brasiliana Petrobras ha annunciato la ripresa delle esplorazioni petrolifere nel bacino del margine equatoriale, la fascia costiera nel nord del Paese tra gli stati di Amapa e Rio Grande do Norte. In un comunicato, l'azienda ha dichiarato che "la nave-sonda è partita ieri (05/12) dal Rio de Janeiro in direzione della localizzazione nel Rio Grande do Norte. La perforazione, che dovrebbe iniziare a dicembre nella concessione BM-POT-17, segna il ritorno della Petrobras al margine equatoriale". A ottobre l'azienda brasiliana aveva ricevuto le licenze ambientali dall'agenzia competente (Ibama), nel pieno di un dibattito - anche interno al governo - sull'opportunità di continuare a investire sugli idrocarburi a fronte della forte scommessa sulla transizione energetica. L'esecutivo ha di fatto insistito sulla necessità di continuare a sfruttare le fonti tradizionali, fino a quando la matrice rinnovabile non sarà sufficiente a soddisfare il grosso della domanda. Il presidente della compagnia, Jean Paul Prates, ha affermato che "nel piano strategico 2024-2028 è previsto l'investimento di 3,1 miliardi di dollari per le attività esplorative nel margine equatoriale. Questo sforzo dà la misura della fiducia che abbiamo nelle potenzialità di questo tratto della costa brasiliana, che è molto promettente e fondamentale per garantire la sicurezza energetica del Paese". (Brb)