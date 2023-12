Business news: Brasile, nel 2022 il 31,6 per cento sotto soglia della povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la quota di povertà in Brasile è stata del 31,6 per cento della popolazione, in calo rispetto al record del 36,7 per cento registrato nel 2021. Lo riporta l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). In termini numerici la quantità di persone in povertà è passato da 78 milioni a 67,8 milioni, 10,2 milioni in meno. Quelle sotto la soglia della povertà estrema, si legge nel rapporto, si trova il 5,9 per cento della popolazione nel 2022, mentre nell'anno precedente erail 9 per cento. Sono considerati poveri quelli che vivono con meno di 637 reais al mese (circa 120 euro), e in povertà estrema con meno di 200 reais al mese (circa 38 euro). L'Istituto ha considerato i parametri della Banca mondiale di 2,15 dollari al giorno per la povertà estrema e 6,85 dollari al giorno per la povertà. (Brb)