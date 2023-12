Business news: Venezuela, a novembre inflazione al 286 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 286 per cento su anno e dell'1,8 per cento rispetto a ottobre, aumento mensile più basso degli ultimi sette anni. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, segnalando che dall'inizio dell'anno i prezzi sono cresciuti a un ritmo del 181,6 per cento. Nel mese sono cresciuti i prezzi nel settore della Comunicazione (5 per cento), del Tempo libero (3,5 per cento), dei Servizi (3 per cento), e di alimentari e bevande alcoliche (2 per cento). In forte calo, -2,4 per cento, il settore Alberghi e ristorazione, colpito da un calo della domanda che gli analisti dell'Ovf riportano alle condizioni complessive dell'economia. (Vec)