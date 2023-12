Osce: premier macedone Kovacevski, aggressione russa in Ucraina violazione valori umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della Russia contro l'Ucraina costituisce un atto di flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, dei principi e degli impegni dell'Osce, nonché delle premesse fondamentali del diritto internazionale, ma soprattutto dei "valori dell'umanità". Lo ha affermato il primo ministro macedone Dimitar Kovacevski all'apertura dei lavori della 30ma riunione annuale dei ministri dell'Osce a Skopje. "In quanto questione fondamentale per la sicurezza della nostra regione e non solo, la priorità centrale della nostra presidenza era e resta quella di fornire un sostegno essenziale all'Ucraina e al suo popolo", ha aggiunto il premier. Kovacevski ha sottolineato che durante la presidenza dell’Osce affidata quest'anno al Paese balcanico è stata prestata la dovuta attenzione a tutti i conflitti congelati e alle instabilità regionali, dalla situazione nella Transnistria a quella nel Caucaso con la crisi nel Karabakh, nonché a quella relativa al nord del Kosovo. (Seb)