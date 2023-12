Bosnia: deputato Repubblica Srpska Salkic reagisce a dichiarazioni Dodik contro popolazione musulmana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dell'assemblea nazionale della Repubblica Srpska, Ramiz Salkic, ha criticato la tendenza a "radicalizzare" i bosniaci musulmani. Salkic ha reagito alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodki, secondo cui i bosniaci musulmani vogliono creare uno Stato dominato dalla sharia e per questo Banja Luka deve rendersi indipendente. Salkic ha ricordato come i bosniaci musulmani abbiano mostrato il proprio valore e un approccio pacifico "non rispondendo agli attacchi e alle violenze" contro di loro."Quando volete giustificare il vostro estremismo, il separatismo, la glorificazione dei criminali di guerra condannati, la negazione del genocidio provato e giudicato giudizialmente, allora inventate accuse contro coloro contro i quali coloro che voi glorificate hanno commesso un genocidio. Oggi, nel sistema di valori perverso, è encomiabile parlare dei pericoli dell'Islam e dei musulmani, perché è il modo più semplice per attirare l'attenzione di coloro che vedono nell'odio contro l'Islam e i musulmani il loro unico valore", ha affermato Salkic. (Seb)